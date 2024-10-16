Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2800п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше уровня в 2800 пунктов на торгах в среду, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром видны признаки стабилизации ситуации на рынке нефти, что в условиях слабого рубля и технически обнадеживающей картины (ближайшее сопротивление по индексу Мосбиржи мы видим на уровне 2850-2900 пунктов) способно поддержать спрос на "фишки", пусть и точечный. Ждем, что индекс в течение дня попытается закрепиться выше 2800 пунктов, целевым диапазоном на среду, по нашему мнению, выступает зона 2790-2830 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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