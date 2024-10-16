Рубль в целом может продолжить торги в диапазоне 93-97 руб./$1 до конца 2024г - "Финам"

Курс пары доллар/рубль может остаться в диапазоне 93-97 руб./$1 до конца текущего года с периодическими попытками тестирования его верхней границы, считает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Мы все же ожидаем небольшое укрепление рубля в ближайшее время, хотя бы в рамках некоторой технической коррекции. Вместе с тем общие факторы скорее говорят о слабости российской национальной валюты. Считаем, что до конца текущего года курс пары USD/RUB может продолжать торговаться в коридоре 93-97 руб./$1 с периодическими попытками пробоя (прокола) верхней границы указанного диапазона", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

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