Потенциал для продолжения отскока индекса RGBI сохраняется - ПСБ

Потенциал для продолжения технического отскока индекса RGBI за счет восстановления котировок коротких рублевых гособлигаций пока сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI продолжил закрепляться выше 100 пунктов (100,2п) в ожидании погашения выпуска ОФЗ 26222 и приближения заседания Банка России. До заседания 25 октября активность на рынке госбумаг будет оставаться невысокой, в результате чего фактор реинвестирование средств от погашения ОФЗ 26222 будет доминирующим в сегменте ОФЗ-ПД - ожидаем продолжения технического отскока индекса за счет восстановления котировок коротких госбумаг, - пишет эксперт в комментарии. - Дальнейшую конъюнктуру на рынке уже будут определять комментарии Банка России. Учитывая сохраняющиеся высокие инфляционные риски, рекомендуем оставаться в защитной позиции - коротких флоатерах с рейтингом "ААА/АА".

Минфин в среду предложит к размещению короткий 5-летний и длинный 16-летний выпуск ОФЗ-ПД. "Отметим, что остаток размещения короткого выпуска ОФЗ 26242 составляет 95 млрд руб., в результате чего существенный объем ликвидности от погашаемого выпуска ОФЗ 26222 на 350 млрд руб., скорее всего, будет направлен на вторичный рынок в короткие госбумаги", - указывает Грицкевич.

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