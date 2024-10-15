15 октября 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 15 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,58% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,85% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,06% от номинала (доходность - 8,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 6 базисных пунктов - до 28,21% от номинала (его доходность увеличилась на 4 базисных пункта и составила 18,82% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,43% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 27,48% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,65% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 20,06% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году также не изменились в цене, оставшись на отметке 67,41% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 13,94% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 2 базисных пункта -до 66,71% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное повышение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.
Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре упал до минус 11,9 пункта по сравнению с плюс 11,5 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это минимальный уровень с мая. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс останется в положительной зоне и составит 3,8 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.
Опубликовано: /Финмаркет/
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