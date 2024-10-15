Средняя цена нефти в 4К24 составит $74-76/барр. - Альфа-банк

Средняя цена нефти марки Brent в IV квартале текущего года, вероятно, окажется в диапазоне $74-76 за баррель, прогнозируют аналитики Альфа-банка.

Значительного снижения цен не будет из-за дефицита предложения, скоординированных действий стран ОПЕК+, стимулов ЦБ Китая, а также геополитических рисков, отмечают эксперты в инвестиционной стратегии банка.

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