"Финам" подтверждает прогнозную цену акций BofA на уровне $45,35

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) на уровне $45,35 за штуку и рейтинг "покупать" для них на фоне публикации финансовым конгломератом в целом неплохих финансовых результатов за III квартал 2024 года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

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