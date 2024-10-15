Рубль днем слабеет в паре с юанем на фоне активно снижающейся нефти

Москва. 15 октября. Китайский юань дорожает на Московской бирже во вторник днем, рубль слабеет на фоне активно дешевеющей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,592 руб., что на 6,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,09 рубля, до 96,6 руб./$1; контракт EURRUBF увеличился на 1,2 рубля, до 105,37 руб./EUR1.

Банк России снизил во вторник лимит по операциям однодневный валютный своп до 25 млрд юаней с 30 млрд юаней, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Лимит был повышен 6 августа с 20 млрд юаней до 25 млрд, 7 августа - до 30 млрд юаней на фоне повышенного спроса на китайскую валюту.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 13 сентября говорила: "Мы видим, что в последние месяцы из-за тех проблем, что происходили на валютном рынке, банки стали активно использовать своп Банка России в качестве инструмента фондирования и закрытия открытой валютной позиции. Мы видим, что наши операции стали проводиться практически на постоянной основе".

"Но цель нашего инструмента - свопа - это роль страховки для сглаживания волатильности, это не есть инструмент фондирования. Поэтому дальше увеличивать предложение свопов для того, чтобы выполнять несвойственную функцию, мы не считаем важным", - подчеркнула она.

Она добавила, что для того, чтобы своп с ЦБ стал выполнять именно роль страховки, принято решение повысить юаневую ставку по нему. Банк России с 16 сентября повысил процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли до O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов (п.п.) с текущих +5,5 п.п.

Набиуллина также сообщила о намерении постепенно сокращать лимит данного инструмента.

В опубликованном ЦБ РФ обзоре рисков финансовых рынков за сентябрь сообщалось, что спрос на юаневое фондирование в сентябре оставался на высоком уровне, но к концу месяца ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников.

Как следует из информации на сайте ЦБ РФ, с 23 сентября объем операций банков по сделкам "валютный своп" ни разу не превысил 20 млрд юаней.

"Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих ограничений банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. Операции "валютный своп" Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке", - еще раз напомнил ЦБ РФ в своей публикации.

Промсвязьбанк (ПСБ) пока сохраняет прогноз курса пары "юань-рубль" на конец текущего года на уровне 13,5-14 рублей за юань, пары "доллар-рубль" - на уровне 95-100 руб./$1, сообщается в материале аналитика Дениса Попова.

"Внешняя торговля продолжает стагнировать, и пока мы не видим причин для выхода из стагнации. С учетом того, что введение санкций на Московскую биржу 12 октября не оказало серьезного влияния на курс рубля, сохраняющийся профицит внешней торговли позволяет ожидать относительно стабильного курса национальной валюты. Прогноз на конец текущего года пока не меняем: 95-100 руб./$1 и 13,5-14 руб. за юань", - пишет эксперт.

Курс рубля может задержаться вблизи 13,5-13,6 руб./юань, пока валютный рынок РФ ищет новые драйверы, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В понедельник рубль умеренно ослабился. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля в целом пока не оказало выраженное давление на российскую валюту, - пишут эксперты в обзоре. - Сегодня курс CNY/RUB находится у 13,55 руб./юань. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Наиболее негативные риски, связанные с окончанием лицензии OFAC на сворачивание операций с Мосбиржей, не реализовались. Пока валютный рынок РФ ищет новые драйверы, курс может задержаться вблизи 13,5-13,6 руб./юань".

Нефтяные цены в понедельник перешли к падению. По мнению аналитиков, давление на котировки оказывала слабая статистика из Китая и месячный отчет ОПЕК, в котором прогнозы по спросу на сырье были вновь снижены. Более того, в дальнейшем в СМИ появились сообщения, ограничивающие риски ударов по нефтяным объектам на Ближнем Востоке. "В результате фьючерсы Brent торгуются во вторник уже у $74,4/барр. Традиционная публикация недельных оценок API по запасам в США не состоится, и цены на нефть пока рискуют задержаться ниже $75/барр.", - прогнозируют эксперты банка.

Нефтяные котировки продолжают резко снижаться днем во вторник, реагируя на сигналы смягчения напряженности на Ближнем Востоке и ухудшение прогноза для мирового спроса от Международного энергетического агентства (МЭА).

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск упали на 3,96%, до $74,39 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на 4,32%, до $70,64 за баррель.

По итогам прошлой сессии Brent подешевела на 2%, WTI - на 2,3%.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Издание Washington Post написало со ссылкой на источники, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.

Тем временем МЭА ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 903 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку на 41 тыс. б/с.

В агентстве отметили, что в третьем квартале глобальный спрос на нефть повысился всего на 680 тыс. б/с в годовом исчислении, что является самым слабым показателем с четвертого квартала 2022 года.

Между тем страны ОПЕК+ в сентябре добывали 34,43 млн б/с нефти, хотя по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,7 млн б/с, по данным МЭА. Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 720 тыс. б/с.

Банк России во вторник, 15 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 142,7 млрд рублей (при лимите 4 трлн 180 млрд рублей и спросе 3 трлн 142,7 млрд рублей) в среднем по ставке 18,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 октября, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 450 млрд рублей (при лимите 3 трлн 450 млрд рублей и спросе 3 трлн 498,9 млрд рублей) в среднем по ставке 18,84% годовых.