.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НоваБев
.
15 октября 2024 года 15:24
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НоваБев
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "НоваБев Групп", сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Влияние на финансовые результаты компании, вероятно, будет минимальным, если приостановка работы спиртового завода, принадлежащего группе, продлится месяц, как запланировано. Если же простой затянется, может возникнуть риск убытков по активу. Сохраняем нейтральный взгляд на акции NovaBev Group, которые торгуются по умеренной оценке в 4,2х EV/EBITDA 2025п и с прогнозной дивидендной доходностью за 2024 год 10%", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАБЕВ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
16 октября 2024 года 17:51
Цена золота может достичь $2900-3000 за тройскую унцию к середине 2025 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Мировые цены на золото на торгах 16 октября поднимались на 0,86%, впервые в истории превысив отметку $2701/унц. и достигнув $2701,95/унц., - отмечает эксперт. -... читать дальше
.16 октября 2024 года 17:09
"Финам" понизил прогнозную цену акций Walmart Inc. до $68,9 за штуку, сохранив при этом рейтинг "продавать". Потенциал снижения составляет 15% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Walmart с начала года раллировали на 53,5%, опережая широкий рынок более... читать дальше
.16 октября 2024 года 16:37
Акции "Мечела" пытаются сохранить долгосрочный "бычий" тренд, вернувшись на уровни выше 100 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Обыкновенные акции "Мечела" осенью остановили падение после достижения в августе минимума с декабря 2022 года.... читать дальше
.16 октября 2024 года 16:09
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям China Life Insurance класса H с целевой ценой HKD15,88 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 2,3%, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса China Life, - пишет аналитик Игорь... читать дальше
.16 октября 2024 года 15:36
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Полюса", открытую 17 сентября 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Продлеваем торговую идею "Лонг Полюс" с целевой доходностью 10-12% до середины декабря. С момента открытия идеи 17 сентября бумага умеренно... читать дальше
.16 октября 2024 года 15:31
Москва. 16 октября. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже в среду днем; рубль развернулся вверх и немного подрастает, несмотря на падение нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,57 руб., что на 1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 октября 2024 года 15:04
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5770-5850 пункта на торгах в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют околонулевую динамику, констатирует эксперт и прогнозирует... читать дальше
.16 октября 2024 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,9%, стоп-приказ: 6690 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики относят к фундаментальным... читать дальше
.16 октября 2024 года 14:00
Привлекательность длинных рублевых гособлигаций вырастет, при этом удачным моментом для покупки может быть конец текущего года или первый квартал 2025 года, если ЦБ РФ смягчит риторику и дезинфляционные тенденции будут устойчивы, сообщается в инвестиционной стратегии аналитиков... читать дальше
.16 октября 2024 года 13:34
Значимых факторов, способных сформировать сильное позитивное движение на рынке рублевых гособлигаций, в ближайшей перспективе нет, считают аналитики Райффайзенбанка. "Доходности ОФЗ за неделю скорректировались вниз, причем в большей степени дальний участок кривой. Однако такое движение может быть... читать дальше
.16 октября 2024 года 12:51
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок бумаг "X5" (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") с прогнозной стоимостью на уровне 4270 рублей за штуку на фоне сильных операционных результатов и активной экспансии группы в регионы, сообщается в материале аналитиков брокера. "Крупнейший... читать дальше
.16 октября 2024 года 12:20
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций UnitedHealth Group, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по выручке во вторник опубликовала отчетность за 3К24 и представила прогнозы на... читать дальше
.16 октября 2024 года 11:44
рс валютной пары юань/рубль может уйти выше уровня 13,6 руб. за юань в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Вечером в среду выйдут недельные оценки по запасам в США от API. Если они вновь укажут на сильный рост запасов сырой нефти, котировки марки Brent могут уйти к $74 за... читать дальше
.16 октября 2024 года 11:30
Москва. 16 октября. Рынок акций РФ утром в среду сохранил восходящий импульс предыдущего дня, несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и стабилизацию нефти (фьючерс на Brent торгуется в районе $74,3 за баррель) после падения на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи поднялся к 2820 пунктам во главе с "префами" "Сургутнефтегаза" (+1,6%). читать дальше
.16 октября 2024 года 11:19
инам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Citigroup Inc. с прогнозной стоимостью $72,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,4% от текущего уровня, на фоне опубликованных американским финансовым холдингом смешанных результатов за III квартал 2024 года, сообщается в материале... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.