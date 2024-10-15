"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4530 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 4530 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,1%, стоп-приказ: 3782 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания усиливает ставку на искусственный интеллект в собственных сервисах и ищет способы монетизации этих технологий. По оценкам экспертов, ожидаемый финансовый эффект от внедрения ИИ для экономики России составляет почти 7 трлн рублей в год.

"С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления, далее вернулась и отскочила от него в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3782 руб. риск на портфель составит 0,72%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,53", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.