АКБФ понизил прогнозную цену акций банка "Санкт-Петербург" до 374,85 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" с 386,46 руб. до 374,85 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 2% и рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

Дисконт на риск в рамках переоценки остался неизменным и составляет 20%.

"Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отмечают эксперты. - На фоне положительной динамики показателей банка мы пересмотрели прогнозы по итогам 2024 года. Прогноз чистой прибыли пересмотрен с повышением до 48,6 млрд руб. (по сравнению с предыдущим прогнозом в 43,8 млрд руб.), что соответствует 43,5 руб./ао и 0,2 руб./ап. Рост дивидендных выплат также был скорректирован в сторону увеличения".

Тем не менее, с учетом продолжающегося ужесточения кредитных и налоговых условий, среднесрочные прогнозы финансовых показателей пересмотрены аналитиками с понижением: прирост активов банка по итогам 2024 года ожидается на уровне 9%, однако в 2025-2026 годах предполагается замедление роста активов до диапазона 5-13% год к году. В период 2024-2030 годов среднегодовой прирост активов прогнозируется на уровне порядка 12%.

"На 2025 год прогноз по чистой прибыли составляет 36,3 млрд руб., что отражает влияние сложной макроэкономической среды, - пишут стратеги инвесткомпании. - Среднесрочные риски, как и прежде, связаны с увеличением стоимости долга на рынке".

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