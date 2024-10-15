Рынок акций РФ днем поднялся к 2800п по индексу МосБиржи во главе с бумагами АФК "Система"

Москва. 15 октября. Рынок акций РФ днем во вторник подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и несмотря на упавшую нефть на новостях из Китая и Израиля (фьючерс на нефть Brent упал ниже $74 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2800 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%).

К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2796,12 пункта (+0,8%), индекс РТС - 916,56 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 октября, составляет 96,1021 руб. (+3,35 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +2,8% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", локальный рост рынка акций РФ, вероятно, стоит рассматривать как отскок к ранее пробитой области поддержки нисходящего тренда, и нельзя исключать возврат к уровню 2700 пунктов по индексу МосБиржи.

Тем не менее, текущий рост рынка вместе с объемами торгов внушает позитив - возможно продолжение восходящей тенденции после небольшой передышки. В то же время давление на ход торгов все еще оказывает ближайшее заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. И рынок, вероятно, перейдет к устойчивой тенденции только после того, как убедится в отсутствии перспектив по дальнейшему ее ужесточению, считают эксперты "БКС МИ".

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рост рынка акций РФ с понедельника вызван поступлением на счета инвесторов средств, полученных от продажи нерезидентами замороженных активов - часть этих денег пошла на новые покупки акций. Сама по себе полученная отечественными инвесторами сумма невелика - всего 2,54 млрд руб. Но сейчас рынок очень "тонкий", и даже покупки на небольшие суммы могут спровоцировать движение, полагает он.

"Однако мы не уверены в продолжении роста рынка. Драйвер состоявшегося обмена уже отыгран, а полученных средств не хватит для формирования уверенного тренда", - считает эксперт.

ОПЕК опять понизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах (в этот раз примерно на 100 тыс. б/с), что является негативным сигналом, учитывая, что нефтяной картель стоит на "бычьих" позициях. В итоге нефть ощутимо упала и во вторник продолжает снижение - пробитие фьючерсом на Brent области поддержки $75-76 за баррель открывает дорогу на снижение к $71 за баррель, полагает Антонов.

Заявление зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что "экстраординарные шаги для сохранения ценовой стабильности и общей макроэкономической устойчивости" могут не потребоваться, оставляет надежду, что Банк России не загонит ключевую ставку далеко за 20% и начнет ее снижать во втором квартале следующего года. Однако пока ожидания повышения ставки ЦБ РФ по-прежнему не дадут рынку акций расти, считает эксперт компании "Алор брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, мировые рынки во вторник демонстрируют смешанную динамику. Индексу МосБиржи удалось выйти из локального нисходящего тренда, и теперь целью для роста выступает отметка 2900 пунктов. Если на ближайшей торговой сессии индекс снова перейдет к снижению, поддержкой выступит уровень 2740 пунктов, считает эксперт.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - также на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 2,5%, гонконгский Hang Seng потерял 3,7%), также нет единого вектора в Европе (индекс DAX вырос на 0,3%, FTSE и CAC 40 просели на 0,8-0,9%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,15%).

Давление на китайские индексы и мировые рынки в целом продолжает оказывать отсутствие определенности в отношении новых стимулов со стороны Пекина. Минфин КНР на минувших выходных анонсировал пакет дополнительных мер поддержки экономического роста, включая повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет MarketWatch.

На нефтяном рынке днем во вторник цены продолжают снижение на новостях из Китая, цена Brent откатилась ниже $74 за баррель (уровень 1,5-недельной давности).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК во вторник составила $73,78 за баррель (-4,8% и -2% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $70,15 за баррель (-5% и -2,3% в понедельник).

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 41 тыс. б/с, до 0,86 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало данный показатель на уровне 903 тыс. б/с.

Также на нефтяной рынок во вторник оказывает давление сообщение Washington Post о том, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что соответствующее послание передал Белому дому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+12,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,1%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,9%), бумаги "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,8%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+3,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,3%).

Снизились акции ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 33,39 млрд рублей (из них 4,28 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 3,75 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,4 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").