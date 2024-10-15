Курс рубля может задержаться вблизи 13,5-13,6 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля может задержаться вблизи 13,5-13,6 руб./юань, пока валютный рынок РФ ищет новые драйверы, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В понедельник рубль умеренно ослабился. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля в целом пока не оказало выраженное давление на российскую валюту, - пишут эксперты в обзоре. - Сегодня курс CNY/RUB находится у 13,55 руб./юань. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Наиболее негативные риски, связанные с окончанием лицензии OFAC на сворачивание операций с Мосбиржей, не реализовались. Пока валютный рынок РФ ищет новые драйверы, курс может задержаться вблизи 13,5-13,6 руб./юань".

Нефтяные цены в понедельник перешли к падению. По мнению аналитиков, давление на котировки оказывала слабая статистика из Китая и месячный отчет ОПЕК, в котором прогнозы по спросу на сырье были вновь снижены. Более того, в дальнейшем в СМИ появились сообщения, ограничивающие риски ударов по нефтяным объектам на Ближнем Востоке. "В результате фьючерсы Brent торгуются во вторник уже у $74,7/барр. Традиционная публикация недельных оценок API по запасам в США не состоится, и цены на нефть пока рискуют задержаться ниже $75/барр.", - прогнозируют эксперты банка.

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