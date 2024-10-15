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15 октября 2024 года 12:23
ПСБ сохраняет прогноз курса рубля на конец 2024г на уровне 13,5-14 руб. за юань
Промсвязьбанк (ПСБ) пока сохраняет прогноз курса пары юань/рубль на конец текущего года на уровне 13,5-14 рублей за юань, пары доллар/рубль - на уровне 95-100 руб./$1, сообщается в материале аналитика Дениса Попова. "Внешняя торговля продолжает стагнировать, и пока мы не видим причин для выхода из стагнации. С учетом того, что введение санкций на Московскую биржу 12 октября не оказало серьезного влияния на курс рубля, сохраняющийся профицит внешней торговли позволяет ожидать относительно стабильного курса национальной валюты. Прогноз на конец текущего года пока не меняем: 95-100 руб./$1 и 13,5-14 руб. за юань", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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