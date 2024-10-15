Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать", отмечается в обзоре.

"Компания представила операционные результаты за 3К24 и 9М24, при этом, - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - В третьем квартале, когда добыча традиционно уменьшается, "НОВАТЭК" увеличил производство газа на 4,1% г/г до 20,6 млрд м3. Новость об ускорении роста добычи газа в годовом сопоставлении считаем позитивной в плане потенциального влияния на котировки "НОВАТЭКа". Скорее всего, это отражает начало коммерческих поставок с проекта "Арктик СПГ 2", о чем сообщали некоторые СМИ, включая специализирующиеся на информации по рынку энергоносителей, а наращивание добычи ЖУВ связываем с разработкой Северо-Русского месторождения. Наш рейтинг по акциям "НОВАТЭКа" - "покупать": в среднесрочной перспективе ожидаем более существенного влияния проекта "Арктик СПГ 2".

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