"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 290 руб

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне 290 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за сентябрь 2024 года. Банк смог нарастит чистые процентные доходы, показав рост в сентябре на 7,1% г/г и на 14,5% по результатам 9 месяцев 2024 года, достигнув отметки 1,9 трлн рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 1,2 трлн рублей, при рентабельности капитала (ROE) = 23,9%. Мы положительно оцениваем результаты банка, при этом в данный момент он торгуется ниже 1x по P/BV, поэтому мы сохраняем наш таргет 290 рублей", - пишут аналитики.

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