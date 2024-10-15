"Цифра брокер" сохраняет ожидания подъема ставки ЦБР до 20% на одном из ближайших заседаний

"Цифра брокер" сохраняет ожидания подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 20% годовых на одном из ближайших заседаний, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Зампред Банка России Алексей Заботкин отметил, что проект бюджета позволяет рассчитывать, что от денежно-кредитной политики экстраординарных шагов не потребуется. Тем не менее темпы роста потребительских цен сохраняются на высоком уровне, и существенных признаков для их замедления пока не наблюдается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем повышения ключевой ставки до 20% годовых на одном из ближайших заседаний совета директоров регулятора", - указывают эксперты.

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