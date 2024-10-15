SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Аэрофлота

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков.

"Поток пассажиров в сентябре увеличился на 16% год к году против 13,4% в августе, - отмечают эксперты. - По итогам девяти месяцев компания выполнила годовой план по пассажиропотоку на 77%. В 2024 году, согласно новому плану менеджмента, "Аэрофлот" планирует перевезти 55 млн пассажиров. Небольшое ускорение темпов роста пассажиропотока в сентябре - приятный сюрприз для рынка. Возможные причины: сильный спрос и сокращение числа рейсов у конкурентов, после того как высокий сезон закончился. Из-за этого часть пассажиропотока перераспределилась в пользу "Аэрофлота".

Аналитики подчеркивают, что отчётность "Аэрофлота" по МСФО за второй квартал была сильной. По итогам года группа может превысить консенсус-прогноз по прибыли и вернуться к дивидендам.

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