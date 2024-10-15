Индекс Мосбиржи проведет торги вторника в диапазоне 2750-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2750-2800 пунктов во вторник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Склонны ждать охлаждения на рынке акций - давление на рынке нефти усиливается (котировки нефти марки Brent пытаются увести ниже $75 за баррель на ослаблении рисков повреждения объектов нефтяной инфраструктуры Ирана), что сдержит спрос на "фишки". Целевым по индексу Мосбиржи на вторник видим диапазон 2750-2800 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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