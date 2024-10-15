Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Великобритании в августе;

- ежемесячный отчет МЭА;

- промышленное производство еврозоны в августе;

- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии за октябрь;

- квартальные результаты Johnson & Johnson, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group, Citigroup Inc.;

- выступления представителей ФРС США.

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