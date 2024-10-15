Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 15 октября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили рекордные максимумы. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на новую порцию квартальных отчетов американских компаний, в том числе ряда крупных банков, включая Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley (SPB: MS).

Рынок также ждет новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) относительно темпов дальнейшего снижения базовой процентной ставки. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник, что Федрезерву следует "действовать осторожно" в дальнейшем смягчении политики, чтобы не допустить усиления инфляции. Статданные показывают, что американская экономика "гораздо сильнее, чем казалось ранее", и "рынок труда остается вполне здоровым", сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете.

Уоллер отметил, что как ФРС, так и Уолл-стрит были сбиты с толку летней статистикой, свидетельствовавшей о замедлении экономической активности в США. Он напомнил, что резко негативная реакция фондового рынка на июльские данные по рынку труда, спровоцировала ожидания, что Федрезерв может провести экстренное заседание для снижения ставки. "Новые и пересмотренные данные, однако, показывают, что экономическая активность в США, возможно, замедляется слабее", - сказал Уоллер.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно во вторник: рынки акций Китай и Гонконга резко снижаются, тогда как японский, южнокорейский и австралийский индексы растут. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 0,77%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК упал на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,4%.

Давление на китайские индексы и мировые рынки в целом продолжает оказывать отсутствие определенности в отношении новых стимулов со стороны Пекина. На минувших выходных министр финансов КНР Лань Фоань анонсировал пакет дополнительных мер поддержки экономического роста. При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд).

В свою очередь цены на нефть эталонных марок падают утром во вторник после резкого снижения днем ранее. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,57 за баррель, что на 3,73% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 2%, до $77,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи упали в цене на 3,77%, до $71,05 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на 2,3%, до $73,83 за баррель.

На нефтяной рынок во вторник давит сообщение Washington Post о том, что Израиль готов нанести удары по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Издание со ссылкой на информированные источники сообщило, что соответствующее послание передал Белому дому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Ограниченный удар по Ирану со стороны Израиля снизит риски перебоев поставок и необходимость в наценке с учетом геополитики, - отметил Доминик Шнидер из UBS Global Wealth Management. - На первый план возвращаются опасения по поводу спроса на нефть".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 октября выросла в 2,9 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,062 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,347 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос на 0,08% и составил 103,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (12-14 октября) прибавил 0,16%, поднявшись до 924,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+1,9%), "Почта России БО-002P-02" (+0,61%) и "ДОМ.РФ-001P-05R" (+0,58%), а в лидерах снижения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (-0,51%), "ГТЛК-001Р-10" (-0,32%) и "Эталон-Финанс-П03" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (MOEX: MTSS) полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-27 сроком обращения 1,5 года объемом 10 млрд рублей. Ставки 1-6-го квартальных купонов установлены на уровне 19,65% годовых.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) полностью разместила выпуск облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 1,5 года объемом 25 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила величину спреда на уровне 1,14% годовых. Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста N8. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в октябре 2021 года.

ООО "Байсэл"15 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Ставки 1-6-го квартальных купонов установлены на уровне 26,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 28,95% годовых. Предусмотрены put-оферта через 1,5 года и амортизация: по 30% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 10-11-го купонов, еще 40% - в дату погашения.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) увеличило объем размещения выпуска облигаций серии БО-002P-07 сроком обращения 2,5 года с 10 млрд рублей до 11 млрд рублей. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила величину спреда на уровне 130 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 октября. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ 3-летних облигаций серии 003P-09 на уровне 150 базисных пунктов и увеличил объем выпуска до 17 млрд рублей. Банк 14 октября провел сбор заявок на бонды. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ с фиксацией значения перед началом каждого купонного периода плюс спред. Для 1-го купонного периода используется значение ключевой ставки, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок; для купонных периодов со 2-го по 36-й включительно - значение ключевой ставки, действующее по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Техразмещение запланировано на 18 октября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) в последней декаде октября планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии БО-П13 объемом 5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 200 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

СФО "ВТБ РКС Эталон" продлило размещение 8-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями 4-й серии объемом 20 млрд рублей до 15 ноября. Размещение выпуска началось 7 октября и должно было закончиться 25 октября. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 21,5% годовых. По выпуску предусмотрен call-опцион через 1,5 года - с исполнением в мае 2026 года, а также амортизация. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы бондов с залоговым обеспечением совокупным номинальным объемом до 100 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-04 на уровне 19,65% годовых. Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона составила 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпуска предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21-го купона и далее) - 95 базисных пунктов.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 14-го купона облигаций серии 001P-27R на уровне 19,72% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 30 млрд рублей в сентябре 2023 года по ставке 12,22% годовых. Купоны ежемесячные и рассчитываются по формуле: среднее значение RUONIA + 1,25%.

Альфа-банк установил ставку 3-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-11 номинальным объемом 1 млрд рублей на уровне 12,9% годовых. Банк разместил выпуск в январе 2024 года, реализовав 50% займа на 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,9% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: наибольшее значение между 12,9% и разницей между 25,9% и средним значением ключевой ставки ЦБ. Купоны квартальные.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 70-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 25,25% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на дату начала предыдущего купона, плюс 6,25% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 31-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 24% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.