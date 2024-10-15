Индекс RGBI может закрепиться выше 100п на текущей неделе - ПСБ

Индекс RGBI может закрепиться выше уровня в 100 пунктов на текущей неделе ввиду погашения ОФЗ 26222 на сумму 350 млрд рублей, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Восстановление рынка ОФЗ в понедельник продолжилось, индекс RGBI закрылся выше 100 пунктов, констатирует эксперт. "На наш взгляд, данное движение пока можно расценивать в качестве технического отскока, так как фундаментальных факторов для разворота пока явно недостаточно", - отмечает при этом он.

Зампред Банка России Алексей Заботкин повторил прежний сигнал ЦБ - значимых признаков замедления устойчивых темпов роста цен пока не видно, а сентябрьские данные по инфляции подтверждают тезис о необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка в 20% годовых уже в цене коротких ОФЗ и рынка деривативов, в связи с чем инвесторы буду ждать уже обновленный сигнал от Банка России по итогам заседания 25 октября 2024 года, указывает Грицкевич.

"В среду будет погашен выпуск ОФЗ 26222 на 350 млрд руб. Ожидаем, что это позволит Минфину несколько увеличить объемы размещения, а также спровоцирует мини-ралли в коротких госбумагах, что, вероятно, позволит индексу RGBI до заседания ЦБ закрепиться выше 100 пунктов. Не исключаем, что спекулятивные покупки в преддверии погашения уже сейчас дают импульс для продолжения отскока индекса госбумаг", - пишет аналитик в обзоре ПСБ.

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