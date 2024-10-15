"Т-Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций Астры

"Т-Инвестиции" подтверждают позитивную оценку перспектив котировок акций "Группы Астра", сообщается в материале аналитиков брокера.

"Группа объявила операционные результаты за 9М24. За отчетный период отгрузки достигли 10,1 млрд руб. и выросли на 98% г/г. Итоги указывают на заметное ускорение роста в преддверии сезонно сильного четвертого квартала. Результаты подтверждают наш позитивный взгляд на акции компании", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.