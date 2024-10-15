Акции НОВАТЭКа сохраняют долгосрочную привлекательность - "Цифра брокер"

Акции "НОВАТЭКа" сохраняют долгосрочную инвестиционную привлекательность, считают аналитики "Цифра брокера".

"Эмитент показал рост добычи углеводородов в III квартале 2024 года на 5,5%. По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 16,87 млрд куб. м, практически не изменившись по сравнению с III кварталом 2023 года. Акции "НОВАТЭКа" сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе. Объемы производства и реализации находятся на привычных уровнях и даже подрастают, несмотря на сохраняющееся давление на компанию. Недавно "НОВАТЭК" выплатил дивиденды за I полугодие в размере 35,5 руб. на акцию. Суммарно за 2024 год ожидаем дивиденды в размере 86 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности около 8,8% по текущим котировкам", - указывают в материале эксперты инвесткомпании.

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