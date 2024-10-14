"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "Диасофта" с целевой ценой 5814 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 10,9% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Котировки акций "Диасофта" с момента выхода на биржу в начале февраля 2024 года стабильно показывали одну из самых лучших динамик среди всех компаний, которые вышли на IPO за последний год, - пишет эксперт Никита Степанов. - Мы считаем, что "Диасофт" является одной из самых интересных на текущем рынке компаний из-за высоких темпов роста, положительного свободного денежного потока, а также нулевой долговой нагрузки и регулярных дивидендных выплат акционерам. Однако акции находятся не так далеко от своего справедливого уровня, поэтому мы не считаем, что текущая оценка идеальна для набора длинной позиции".

"Диасофт" - ведущий российский разработчик корпоративного ПО с сервис-ориентированной платформенной архитектурой для финансового сектора.

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