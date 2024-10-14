"БКС МИ" понизил целевую цену акций Газпром нефти до 860 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций "Газпром нефти" до 860 рублей за штуку, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Мы понижаем целевую цену по акциям "Газпром нефти" на 5% после прохождения экс-дивидендной даты 14 октября по промежуточным дивидендам за I полугодие 2024 года в размере 51,96 руб. на акцию. Ожидаем, что акции скорректируются на размер дивиденда. Подтверждаем "нейтральный" взгляд на бумаги с учетом избыточной доходности 1%", - пишут аналитики в комментарии.

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