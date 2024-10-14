Акции Мосбиржи, Татнефти и ПИКа будут интересны на этой неделе - "БКС МИ"

Акции "Московской биржи", "Татнефти" и "ГК ПИК" будут интересны на этой неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Буянов.

"По итогам прошлой недели российский рынок потерял больше 2%, и есть высокий шанс кратковременного отскока, - пишет эксперт. - Вместе с тем завершен краткосрочный восходящий тренд, начавшийся в сентябре, поскольку сломлена нижняя граница восходящего канала. Впереди ряд сильных уровней поддержки, однако вероятная конечная цель рынка - вновь достигнуть 2500 пунктов".

Стоимость бумаг "ПИКа" на прошедшей неделе демонстрировала рост против падающего рынка, напоминает Буянов. Причин для такой динамики, по его мнению, нет: продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики не за горами, и трудности с продажами после сокращения льготных программ никуда не исчезли.

На взгляд эксперта, с технической точки зрения очевидны сигналы о скором развороте восходящей тенденции, и к концу недели акции девелопера будут торговаться в диапазоне 620-630 руб.

"Акции "Мосбиржи" с начала октября двигаются в нисходящем тренде, - указывает аналитик "БКС МИ". - Фундаментальных причин для этого нет: жесткая денежно-кредитная политика позволяет увеличить процентный доход. Сейчас цена бумаг достигла нижней границы текущего нисходящего канала, а вместе с тем на индикаторах разворота тренда стала наблюдаться перепроданность. Мы ожидаем отскок и рассчитываем, что к концу недели "Мосбиржа" будет торговаться в диапазоне 211-213 руб.".

После дивидендной отсечки бумаги "Татнефти" торгуются в слабом нисходящем тренде, отмечает стратег инвесткомпании. "При этом на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних образовался сигнал на покупку, - подчеркивает он. - Кроме того, возможная эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к резкому росту цен на нефть, что поддержит котировки российских нефтяников. В качестве целевого диапазона цен к концу недели рассматриваем 630-640 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.