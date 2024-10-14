Значительный приток средств может поддержать рынок ОФЗ на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Значительный приток на долговой рынок средств от погашения и купонных выплат может поддержать котировки ОФЗ на текущей неделе, но не очень существенно, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"Доходности ОФЗ начали прошлую неделю значительным ростом, который к концу недели сменился снижением, в результате чего по ее итогам самые короткие бумаги опустились в доходности на 30-40 б. п. до 19,1-19,3% годовых, а среднесрочные и длинные - поднялись на 5-15 б. п. до 16,0-18,3%, - пишет эксперт. - На этой неделе ожидается значительный приток в долговые бумаги средств от погашения и купонных выплат, свыше 400 млрд руб. Такой объем отчасти может поддержать рынок, но, на наш взгляд, не очень существенно, а инвесторы станут действовать осторожно, оценивая вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки, поэтому направят внимание в первую очередь на данные по инфляции".

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