Рубль днем слабеет в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 14 октября. Китайский юань дорожает на Московской бирже в понедельник днем, рубль слабеет на фоне заметно дешевеющей нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,512 руб., что на 4,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 67 копеек, до 95,32 руб./$1; контракт EURRUBF увеличился на 48 копейки, до 104,08 руб./EUR1.

Возможно некоторое ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в понедельник, считает эксперт компании "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Технически курс юаня пришел на динамическую поддержку. В понедельник вероятно отступление рубля и отскок юаня - правительство смягчило требования к возврату валютной выручки экспортеров", - пишет аналитик в обзоре.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 95,5-96,6 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 104,5-105,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, на предстоящей неделе основное влияние на стоимость валют будет оказывать развитие ситуации в ближневосточном регионе, обострение которой уже сказалось в значительной мере на курсах на минувшей неделе. "Российскому рублю удается краткосрочно переломить тенденцию ослабления, - отмечает Тимошенко. - На стороне национальной валюты будет играть такой поддерживающий фактор, как не снижающиеся нефтяные котировки. Свой вклад в укрепление рубля вносит решение Минфина о снижении объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила. Отметим, что дополнительный эффект на валютный рынок оказывают балансирующие операции Банка России. Ожидаемое инвесторами смещение торговли валютой во внебиржевой сегмент может оказать свое влияние и повысить волатильность рубля".

Значимых признаков замедления устойчивых темпов роста цен пока не видно, сентябрьские данные по инфляции подтверждают тезис о необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме.

"Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне, и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись, пока не видно", - сказал Заботкин.

Инфляция в России в сентябре 2024 года, по данным Росстата, составила 0,48% после 0,20% в августе, 1,14% в июле, оказавшись выше прогнозов аналитиков.

"Мы как раз сейчас анализируем, но в целом цифра за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров, о том, что может требоваться дополнительная жесткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой", - отметил зампред ЦБ.

Банк России в сентябре 2024 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 19%. ЦБ тогда допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Регулятор тогда отметил, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

"Прогноз Банка России будет формироваться по итогам опорного заседания 25 октября, с учетом и этих данных (по инфляции за сентябрь - ИФ), и всех тех, которые мы получим в течение еще оставшихся двух недель", - заявил Заботкин.

"Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учетом всех дополнительных вводных, которые получены с июля, как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным. С учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели "вблизи 4%", - добавил зампред ЦБ.

Он не стал отвечать на вопрос о сроках окончания цикла ужесточения ДКП. "То, что цикл повышения ставок завершен, можно будет сказать, когда ставки начнут снижаться", - сказал Заботкин.

Банк России может повысить ключевую ставку на один процентный пункт, до 20% годовых, по итогам заседания 26 октября 2024 года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Мы не меняем прогноз по инфляции в России за весь 2024 год в 7-9%. Инфляция, как мы ожидали, в первый месяц осени замедлилась, видимо, в связи с тем, что эффект от июльского повышения тарифов ЖКХ был уже раньше учтен в потребительских ценах, но, с другой стороны, фактор августовской продовольственной помесячной дефляции в сентябре уже начал исчерпываться, что мешает инфляции более существенно замедлиться. Полагаем, что ЦБ РФ на заседании совета директоров в конце октября снова может повысить ключевую ставку на один процентный пункт (до 20% годовых), но далее до конца 2024 года новых повышений мы не ожидаем", - пишет эксперт инвесткомпании.

Падение цен на нефть эталонных марок усилилось днем в понедельник, поскольку объявленные Китаем экономические стимулы не впечатлили участников рынка.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск упали на 2%, до $77,45 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на 2,12%, до $73,95 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

На минувших выходных в Китае состоялась пресс-конференция министерства финансов, на которой глава ведомства Лань Фоань анонсировал пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста. В частности, эти меры включают в себя повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах.

При этом власти не обнародовали подробностей плана стимулирования экономики, тогда как многие инвесторы надеялись на то, что общий объем стимулов составит до 2 трлн юаней ($280 млрд), пишет MarketWatch. "Нефтяной рынок начал неделю на минорной ноте, поскольку на пресс-конференции в Китае не было озвучено конкретных мер поддержки слабого спроса на нефть в стране", - написали аналитики ING.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две, составив 481 единицу. Число газовых установок сократилось на одну, до 101.

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