Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку бумаг МТС

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив котировок бумаг "МТС", одной из наиболее привлекательных дивидендных историй на российском фондовом рынке, говорится в материале аналитика Константина Белова.

"ФАС предписала "МТС" перечислить 3 млрд рублей в федеральный бюджет в качестве компенсации за необоснованное повышение тарифов и снизить тарифы для абонентов, которых коснулось повышение в марте-апреле текущего года. Компания пока не комментировала действия регулятора и возможность оспорить их. Новость создает кратковременный негативный фон для котировок бумаг эмитента, но эффект возможной выплаты на финансовые показатели, на наш взгляд, скорее всего, окажется ограниченным, - пишет эксперт. - В частности, сумма выплаты близка к 0,5% годовой выручки компании или 0,7% текущей рыночной капитализации. Мы также полагаем, что в дальнейшем "МТС" и другие российские операторы смогут повышать тарифы на мобильную связь примерно в соответствии с темпами потребительской инфляции. Подтверждаем свой позитивный взгляд на бумаги компании - одну из наиболее привлекательных дивидендных историй на российском рынке".

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