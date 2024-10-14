"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 64 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 64 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,2%, стоп-приказ: 50 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Менеджмент эмитента ранее сообщил, что компания в 2024 году сохранит нефтедобычу и переработку на уровне 2023 года. Помимо этого, компания является одним из главных бенефициаров продолжающейся девальвации рубля, учитываю имеющуюся "кубышку" на балансе компании", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании активно закрывают дивидендный "гэп" и демонстрируют восходящий тренд, пробив 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю. Идея на рост бумаги с целью 64 руб. При объеме позиции 7% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 50 руб. риск на портфель составит 0,65%", - указывают в "Финаме".

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии.

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