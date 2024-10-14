"Т-Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку акций Астры

"Т-Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Группы Астра", сообщается в материале аналитиков брокера.

"Отгрузки эмитента за девять месяцев 2024 года достигли 10,1 млрд рублей. Это сумма контрактов на поставки программного обеспечения с учетом НДС. Год к году главный операционный показатель бизнеса вырос на 98%. В третьем квартале рост отгрузок заметно ускорился, в сравнении с динамикой за полгода, когда они увеличились на 64%. "Астре" удается показывать хорошие темпы, несмотря на традиционную сезонность (обычно 50% отгрузок приходится на четвертый квартал), - отмечают эксперты. - Компания развивает новые продукты и направления, а также расширяет клиентскую базу. "Астра" продолжает следовать намеченному плану и идти к реализации объявленной весной текущего года цели - трехкратного роста бизнеса к концу 2025 года. Считаем, что цель вполне достижима, однако есть вероятность давления на рентабельность роста расходов на персонал. Финансовые результаты группа опубликует в конце ноября. Сейчас сохраняем нейтральный взгляд по бумагам представителя IT-сектора. Таргет установим после публикации финансового отчета".

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