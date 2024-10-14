ЦБР может повысить ставку до 20% в октябре 2024г - Freedom Finance Global

Банк России может повысить ключевую ставку на один процентный пункт, до 20% годовых, по итогам заседания 26 октября 2024 года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Мы не меняем прогноз по инфляции в России за весь 2024 год в 7-9%. Инфляция, как мы ожидали, в первый месяц осени замедлилась, видимо, в связи с тем, что эффект от июльского повышения тарифов ЖКХ был уже раньше учтен в потребительских ценах, но, с другой стороны, фактор августовской продовольственной помесячной дефляции в сентябре уже начал исчерпываться, что мешает инфляции более существенно замедлиться. Полагаем, что ЦБ РФ на заседании совета директоров в конце октября снова может повысить ключевую ставку на один процентный пункт (до 20% годовых), но далее до конца 2024 года новых повышений мы не ожидаем", - пишет эксперт инвесткомпании.

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