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14 октября 2024 года 11:30

Рынок акций РФ утром просел ниже 2730п по индексу МосБиржи во главе с "Газпром нефтью" после отсечки

Москва. 14 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил негативный импульс вечерней сессии минувшей пятницы на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $78 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы. Индекс МосБиржи упал ниже 2730 пунктов, лидерами отката выступают акции "Газпром нефти" (-7,4%) после отсечки на бирже дивидендов за I полугодие.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2728,39 пункта (-1%), индекс РТС - 894,68 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 октября, составляет 96,0686 руб. (-1,1708 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-7,4%, до 647,2 рубля; выплаты - 51,96 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индексу МосБиржи вновь предстоит испытать несколько уровней поддержки, и первый из них рынок уже тестирует в понедельник - 2730 пунктов. Кроме того, на текущей неделе волатильность может возрасти: в среду ожидается публикация данных по промышленной инфляции за сентябрь, которая в случае отклонения от прогнозов может привести к волнениям на фондовом рынке, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в понедельник неоднозначный: цены на нефть остаются под нисходящим давлением после сдержанного снижения в пятницу, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Позитивным сигналом для российского рынка могли бы стать данные о замедлении потребительской инфляции в сентябре до 8,63% с августовского уровня 9,05%. Статистика как минимум снижает вероятность увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре выше 20%.

Индекс МосБиржи пока находится выше поддержки 2710 пунктов, однако значимых причин для масштабных покупок российских акций по-прежнему нет. Бумаги "Газпром нефти" торгуются с дивидендным "гэпом", а по ходу недели полугодовые реестры закроют "ММК", "АЛРОСА" и "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR). За рубежом ждут макроэкономических и корпоративных сигналов, и в частности, ключевого блока данных о состоянии экономики Китая в пятницу. Нефтяные цены при этом удерживают важные поддержки, которые могут позволить им развить рост, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на текущей неделе консолидация фондовых индексов может продолжиться, поддержку может оказать потенциальная стабилизация в сегменте ОФЗ. Внимание инвесторов будет направлено на данные Росстата по индексу цен производителей, которые выйдут в среду и могут подтвердить признаки умеренного ослабления общей инфляции, что будет способствовать дальнейшей стабилизации на рынке ОФЗ и поддержит позитивные настроения на рынке акций, полагают эксперты.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, с учетом невыразительной динамики нефтяных котировок и отсутствия значимых новостей, спрос на "фишки" в понедельник может остаться слабым, а индекс МосБиржи будет инерционно тяготеть к откату к следующей зоне поддержи - району 2700 пунктов. Безыдейность, впрочем, вряд ли помешает подрасти отдельным бумагам (акции ИТ-сектора, представляющие интерес с точки зрения органического роста: "Софтлайн" (MOEX: SOFL), "Группа Астра" (MOEX: ASTR), "Группа Позитив" (MOEX: POSI)).

Крупные игроки не готовы предпринимать активные действия на рынке в отсутствие значимых конъюнктурных триггеров, способных отодвинуть на второй план опасения по ключевой ставке ЦБ РФ и пролонгации периода жесткой ДКП, пояснил Локтюхов.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, неделя началась с позитивных новостей с китайских рынков благодаря обещаниям Минфина КНР о возможной фискальной поддержке экономики. Однако волатильность на китайском рынке остается высокой, так как инвесторы ожидают более конкретных мер стимуляции.

В частности, отмечает эксперт, министр финансов Китая Лань Фоан рассказал о планах выпуска дополнительных гособлигаций и уменьшении долгового бремени местных властей. Эти меры предназначены для стабилизации фондовых рынков и поддержки сектора недвижимости, что может стать важным шагом в укреплении экономической стабильности страны. На этой неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на корпоративной отчетности таких компаний, как Johnson & Johnson (SPB: JNJ), Netflix и Blackstone, а также на данных по промышленному производству и розничным продажам в США, которые могут повлиять на дальнейшие рыночные настроения.

Российский рынок акций остается слабым. Ближайшая поддержка находится на уровне 2730 пунктов по индексу МосБиржи, отмечает Кабаков.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,3-1%, при этом обновили свои максимумы Dow Jones (+1%) и S&P 500 (+0,6%). За неделю Dow вырос на 1,2%, S&P 500 и Nasdaq прибавили по 1,1%. Все три основных индекса завершили ростом пятую неделю подряд.

Инвесторы оценивали статданные и позитивные отчетности крупных банков.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 1,8% после подъема на 1,9% в августе. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали рост на 1,6%. В помесячном исчислении индекс не изменился, тогда как эксперты ожидали увеличения на 0,1%.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 68,9 пункта, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот индикатор. В сентябре значение индикатора составляло 70,1 пункта. Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце индекс поднимется до 70,8 пункта, по данным Trading Economics.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японские биржи закрыты в связи с празднованием Дня спорта, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,1%).

В Китае в ближайшем будущем будет введен в действие пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, заявил министр финансов Лань Фоань на пресс-конференции в субботу.

Пакет включает в себя повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах, чтобы компенсировать накопившиеся долги местных правительств и оказать содействие в устранении долговых рисков, сообщает агентство "Синьхуа".

Это "самая сильная мера по облегчению долгового бремени, введенная за последние годы", сказал Лань Фоань. По его словам, этот шаг, "несомненно, является своевременной политической мерой".

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре выросли на 0,4% в годовом выражении, говорится в отчете статуправления. Аналитики в среднем предполагали повышение на 0,6%, как и в августе, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,8% в годовом выражении после снижения на 1,8% в августе. Дефляция в стране отмечается по итогам 24-го месяца подряд. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,5%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз на опасениях сокращения спроса на топливо со стороны Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,79 за баррель (-1,6% и -0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $74,29 за баррель (-1,7% и -0,4% в пятницу).

Несмотря на снижение котировок в пятницу, по итогам всей прошедшей недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,6%.

Власти Китая на прошлой неделе так и не объявили долгожданные новые меры для стимулирования экономического роста в стране, отмечает MarketWatch. Кроме того, эксперты ждут, что страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу.

Между тем президент США Джо Байден предостерег Израиль от нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Американские власти опасаются, что удар по его энергетической инфраструктуре может подорвать энергетические рынки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-2,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,2%), ПАО "Софтлайн" (-2,2%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2%).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,2%), акции ПАО "Аренадата" (MOEX: DATA) (+3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+1,9%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+1,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,4 млрд рублей (из них 1,5 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,04 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 829,47 млн рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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