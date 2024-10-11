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11 октября 2024 года 19:45

Рынок акций РФ снизился вторую неделю подряд на ожиданиях роста ставки ЦБ РФ

Рынок акций РФ снизился вторую неделю подряд на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России из-за сохраняющейся высокой инфляции, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на опасениях эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта Израиля и Ирана. Фактором поддержки выступила подросшая нефть - Brent на неделе протестировала рубеж $80 за баррель, после чего скорректировалась. Индекс МосБиржи на неделе опустился в район 2750 пунктов.

В период с 7 по 11 октября индекс МосБиржи снизился на 1,8% и составил 2754,52 пункта, индекс РТС потерял 3% и достиг 903,24 пункта. Декабрьский фьючерс на нефть Brent подрос до $78,83 за баррель (+0,9%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 96,07 руб./$1 (+1,2 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения под давлением продаж игроков, фиксирующих прибыль после роста с конца предыдущей недели, сдерживающим фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent вечером превысил $80,5 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 2795 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (-3,1%), выросли расписки Globaltrans (+2,8%) на корпоративных новостях.

Внеочередное собрание акционеров Globaltrans одобрило приобретение своим дочерним ООО "ГТИ Финанс" GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и ПАО "СПБ Банк", по цене 520 рублей за бумагу, сообщила компания. Выкуп завершится 6 ноября.

Во "втором эшелоне" упали акции "ТГК-14" (-13,3%, до 0,00989 рубля) после прошедшего вторичного размещения 10,86% бумаг на сумму 1,5 млрд рублей (цена SPO составила 0,01 руб. за акцию). В итоге free float компании вырос с 9% до 19,86% акций.

Нефть выросла на фоне известий, что в ночь на понедельник ливанское движение "Хезболла" произвела ракетный обстрел Израиля. Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что за неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 5 единиц (до 479 штук).

Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение вслед за подешевевшей нефтью (фьючерс на Brent откатился к $77,4 за баррель, растеряв рост понедельника) и ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи опустился ниже 2790 пунктов во главе с упавшими после отсечки полугодовых дивидендов акциями "Татнефти" (-5,3%), лучше рынка выглядели бумаги "Ростелекома" (+4,3%).

Дочерняя компания Globaltrans (+1,8%) - ООО "ГТИ Финанс" - объявила о запуске выкупа всех GDR компании, которые учитываются через НРД и СПБ банк, что составляет примерно 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans. Оферты принимаются с 8 октября по 6 ноября 2024 года.

En+ Group (+1,5%) направила уведомление с просьбой об отмене листинга и допуска к торгам депозитарных расписок компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 8 октября (уведомление направлено в соответствии с правилом листинга Великобритании).

Нефть Brent скорректировалась из зоны сопротивления $80-81 за баррель на новостях из Китая. Представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая во вторник выразили уверенность в отношении способности страны достичь поставленных на этот год экономических целей и обещали продолжать поддержку экономики. Однако они не упомянули новые масштабные стимулы, на которые надеялись трейдеры, что стало разочарованием для рынка.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение вслед за нефтью (фьючерс на Brent локально падал ниже $75,5 за баррель) в связи с ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в то время как настроения на внешних фондовых площадках вечером улучшились. Индекс МосБиржи опустился ниже 2750 пунктов во главе с расписками "Русагро" (-3,6%) и бумагами "Ростелекома" (-2,9%); подросли акции ПАО "ТКС Холдинг" (+1,2%) на дивидендных новостях.

ПАО "Группа "Русагро", находящееся в процессе редомициляции, запустило процесс дробления акций. Как сообщается в материалах компании, новый номинал акции составит 2,5 рубля вместо 30 рублей ранее. Изменение в решение о выпуске акций ПАО вносится во исполнение решения Арбитражного суда Московской области от 5 сентября 2024 года.

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составит 24,8 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 25 ноября 2024 года. Группа подтвердила планы в дальнейшем перейти к ежеквартальной выплате дивидендов.

Совет директоров "Русала" (-1,9%) на заседании 8 октября рассмотрел возможность выкупа акций компании на сумму до 15 млрд рублей (около 3% капитала), но выразил сомнение, что требуемые одобрения buyback со стороны акционеров, кредиторов и регулирующих органов могут быть получены.

Сбербанк (-1,4%) за 9 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,7% - до 1 трлн 193,2 млрд рублей. В сентябре банк заработал 140,6 млрд рублей чистой прибыли (+8% относительно результата за сентябрь 2023 года).

ПАО "Распадская" (-5,3%) в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 4 раза в годовом выражении (до 1,6 млрд рублей), говорится в отчетности компании. Выручка (за минусом НДС) за девять месяцев сократилась на 25% и составила 13,5 млрд рублей.

В III квартале этого года, согласно подсчетам "Интерфакса" с учетом опубликованных ранее данных за полугодие, падение выручки составило 48% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,98 млрд рублей. Чистый убыток за III квартал составил 1,3 млрд рублей против прибыли в 439,3 млн рублей годом ранее.

На нефтяном рынке цена Brent падала ниже $75,5 за баррель, но вечером отскочила выше $76,6 за баррель. Падение цен было вызвано новостями, что "Хезболла" поддержала усилия Ливана о посредничестве в достижении перемирия с Израилем. Отчет Минэнерго США о запасах сырья оказался неоднозначным: запасы нефти за неделю выросли на 5,81 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн), но упали запасы бензина - на 6,3 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн).

В четверг рынок акций РФ умеренно подрос на фоне улучшения сырьевой конъюнктуры (подросли металлы, фьючерс на нефть Brent поднялся к $79 за баррель) из-за опасений удара Израиля по Ирану и на новостях из Китая, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2760 пунктов, лидерами роста выступили акции Московского кредитного банка (+2%).

Акции ВТБ (+0,8%) на старте торгов в четверг поднимались на 5%, но затем скорректировались после разъяснения менеджментом сути распоряжения президента РФ по управлению бумагами банка.

ВТБ в рамках нового распоряжения президента РФ не планирует выкупать акции у "недружественных" нерезидентов, разрешение главы государства потребовалось для проведения реорганизации банка, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Разрешение президента потребовалось ВТБ для юридического обеспечения запланированных на ближайшие годы реорганизаций самого банка и его дочерних обществ, пояснил он.

В США потребительские цены (индекс CPI) в сентябре увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщило Минтруда страны. Темпы роста замедлились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Однако аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного ослабления инфляции - до 2,3%. Тем не менее, после публикации данных об инфляции в США участники рынков повысили вероятность смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ в ноябре до 87% против 80% днем ранее.

В четверг Народный банк Китая (НБК) запустил программу Securities, Funds and Insurance Companies Swap Facility (SFISF) для поддержки рынка акций. Начальный объем SFISF составляет 500 млрд юаней, однако в дальнейшем он может быть увеличен, заявили в НБК. Программа обеспечит финкомпаниям доступ к высоколиквидным активам под залог имеющихся у них облигаций, ETF и акций, входящих в состав фондового индекса CSI 300.

Также Пекин сообщил, что Минфин КНР объявит новые меры бюджетной политики в субботу. Эксперты Morgan Stanley и HSBC полагают, что ведомство может анонсировать пакет мер поддержки экономики объемом 2 трлн юаней ($282,7 млрд), аналитики Citigroup ожидают стимулов на 3 трлн юаней, сообщил портал Trading Economics.

Поддержку ценам на нефть также оказали опасения эскалации напряженности на ближнем Востоке. Израильский министр экономики Нир Баркат выступил за удар по Ирану, в том числе по его ядерному потенциалу. Трейдеры опасаются, что конфликт также может сказаться на иранской нефтяной промышленности.

В пятницу рынок акций РФ возобновил снижение на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подешевевшей нефти (фьючерс на Brent просел ниже $79 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2750 пунктов, при этом лидировали в откате бумаги "Селигдара" (-7,7%) и "НОВАТЭКа" (-2,8%) после отсечки на бирже дивидендов компаний за I полугодие.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" (+1,6%) в сентябре 2024 года вырос на 16,4% в годовом выражении (до 5,3 млн человек), сообщила компания. В январе-сентябре группа "Аэрофлот" перевезла 42,5 млн пассажиров (на 18,7% больше результата сентября 2023 года).

Банк Кореи в пятницу снизил базовую ставку до 3,25% с максимальных за 16 лет 3,5% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков (ставка впервые снижена с мая 2020 года).

В период 7-11 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги "ТГК-14" (-17%), "Селигдара" (-10%), "Распадской" (-8%); лучше рынка оказались акции ПАО "Сегежа Групп" (+8%), ПАО "Группа Аренадата" (+6%), "Аэрофлота" (+4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе будет консолидироваться при смешанной динамике blue chips, влияние на расстановку сил игроков могут оказать свежая статистика, корпоративные события и вероятные новые попытки роста нефти из-за геополитики Ближнего Востока. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2700-2800 пунктов, для индекса РТС - 860-930 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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