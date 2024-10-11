Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 11 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов 7 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное снижение, продолжая отыгрывать опубликованные в пятницу сильные данные по американскому рынку труда.

Доходности казначейских облигаций США 7 октября продолжили расти. Процентная ставка 10-летних US Treasuries достигла 4,022% годовых против 3,962% на закрытие предыдущей сессии. Она поднялась выше отметки в 4% впервые с июля. Доходность 2-летних американских госбумаг увеличилась до 4,008% годовых с 3,928% на закрытие предыдущей сессии, 30-летних - до 4,307% с 4,246% годовых.

Отчет Минтруда США, опубликованный 4 октября, показал максимальный за полгода рост числа рабочих мест в стране в сентябре (на 254 тыс.) и снижение безработицы до минимального уровня за три месяца (4,1%). Консенсус-прогноз экспертов предполагал увеличение количества рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,2%. Согласно пересмотренным данным, в июле количество рабочих мест в Штатах выросло не 144 тыс., а не на 89 тыс., как сообщалось ранее, в августе - на 159 тыс., а не на 142 тыс. Таким образом, прирост числа рабочих мест за эти два месяца оказался на 72 тыс. больше, чем сообщалось изначально.

После публикации сильного отчета по рынку труда оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федрезерва на следующем заседании сразу на 50 базисных пунктов резко сократилась, и теперь рынок ждет более умеренного понижения стоимости заимствований - на 25 базисных пунктов.

Снижение цен US Treasuries возобновилось в середине недели после локальной передышки, отмечавшейся 8 октября. Глобальные инвесторы находились в ожидании публикации в США данных о сентябрьской инфляции - потребительской и производственной. При этом колебания котировок российских еврооблигаций вновь не выходили за рамки бокового диапазона.

Негативная ценовая динамика американских казначейских обязательств 10 октября продолжилась на фоне публикации в США статистики об уровне инфляции в сентябре, в то время как котировки отечественных евробондов в очередной раз не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Однако аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного ослабления инфляции - до 2,3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 33 тыс. - до 258 тыс. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 225 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 230 тыс. с этого уровня.

В последний день недели расстановка сил на рынке базовых активов не изменилась - негативная динамика цен US Treasuries сохранилась под давлением публикации в США новой порции макроэкономических данных; при этом сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 1,8% после подъема на 1,9% в августе. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали рост показателя на 1,6%. В помесячном исчислении индекс не изменился, тогда как эксперты ожидали увеличения на 0,1%. Тем временем индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 68,9 пункта, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот индикатор. В сентябре значение индикатора составляло 70,1 пункта. Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце индекс поднимется до 70,8 пункта.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,02% - до 70,36% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 8,88% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней на 0,03% - до 74,06% от номинала (их доходность выросла также на 2 базисных пункта и составила 8,16% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 1,15%, подешевев до 28,42% от номинала (его доходность увеличилась на 25 базисных пунктов и составила 18,69% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней на 0,04%, подешевев до 71,43% от номинала (их доходность выросла на 43 базисных пункта - до 27,43% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,18%, до 67,62% от номинала (доходность увеличилась на 10 базисных пунктов, составив 20,05% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 67,4% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 13,93% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 0,14% - до 66,64% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.

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