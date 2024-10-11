Вероятный диапазон для рубля на следующую неделю - 13,2-13,7 руб. за юань - УК "Первая"

Вероятный диапазон для рубля на следующую неделю составляет 13,2-13,7 руб. за юань, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Михаил Цагарели.

"Национальная валюта к концу недели начала отыгрывать позиции, но по итогам недели теряет около 0,5%, - констатирует эксперт. - Ослабление с конца августа - около 14%. Банк России отмечает снижение продаж валюты со стороны экспортеров в сентябре на 30% до 8,3 млрд долл. из-за роста доли расчетов в рублях. Вероятно, свое влияние в сентябре оказало и снижение нефтяных котировок. Учитывая лаги расчетов в 1-2 месяца, текущие продажи являются отражением цен августа, а падение котировок в сентябре может в ближайшем будущем оказывать негативное влияние на котировки рубля. Стоит помнить и про снижение доли по обязательной продаже валютной выручки c 80% в начале июня до 40% в июле, что также влияет на ослабление рубля. В октябре чистые продажи валюты Банком России и Минфином вырастут с 0,2 до 5,3 млрд руб. в день, что частично компенсирует снижение цен на нефть, однако сохранение тенденции падения рубля более вероятно".

Аналитик ожидает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 94-97 руб. за доллар США и 13,2-13.7 руб. за юань.

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