Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций ГК "Сегежа" на уровне 1,720 руб

Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций ГК "Сегежа" на уровне 1,720 рубля за штуку, отмечается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Акции группы "Сегежа" повысились за три дня на 8%, в то время как индекс Мосбиржи за этот же период упал на 1,7%, - констатирует эксперт. - Существенным поводом для роста акций "Сегежи" в цене могло стать заявление президента России о том, что государство должно сделать всё возможное для поддержки отечественных лесопромышленных предприятий в целях замещения импортной древесины и импортных изделий из неё. Рынок также ожидает объявления параметров дополнительной эмиссии акций "Сегежи" в пользу контролирующего акционера АФК "Система", что позволит "Сегеже" погасить часть долга, уже выросшего до критических значений, а контролирующему акционеру, в свою очередь, докапитализировать "дочку" и помочь ей улучшить финансовые результаты".

Аналитик напоминает, что накануне представители АФК "Система" заявляли, что холдинг, как контролирующий акционер, не заинтересован потерять контроль над предприятием. В настоящее время АФК "Система" владеет 62% акций "Сегежи", а после допэмиссии "дочки" холдинг намерен оставить за собой контроль, что предполагает владение пакетом акций не менее, чем в 50% плюс одна акция.

" Ещё раньше глава АФК "Система" Владимир Евтушенков заявлял о том, что холдинг собирается не только не сокращать свой пакет в "Сегеже" после допэмиссии, но даже его увеличить, - указывает Мильчакова. - Параметры допэмиссии акций лесопромышленной компании ещё не объявлены, хотя контролирующий акционер не раз заявлял, что структура будущей допэмиссии "Сегежи" с сохранением контроля у АФК "Система" может быть сложной. Возможно, что инвесторы одобряют сохранение над "Сегежей" контроля со стороны АФК "Система". Привлечённые от допэмиссии средства наверняка позволят "Сегеже" улучшить ситуацию с долговой нагрузкой и начать инвестировать в своё развитие".

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