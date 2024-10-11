Котировки золота могут еще раз подняться на уровни $2700/унц. до конца месяца - "Финам"

Котировки золота могут еще раз подняться на уровни $2700 за тройскую унцию до конца месяца, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"Котировки золота за прошедшие сутки ушли вверх от уровня поддержки в районе $2623/унц., потому что иначе среднесрочная техническая картина на рынке ухудшилась бы, - пишет эксперт в комментарии. - Геополитические риски на Ближнем Востоке остаются на повышенном уровне, что также поддерживает спрос на золото. Данные по инфляции в США, опубликованные накануне показали замедление в сентябре шестой месяц подряд до 2,4% - самый низкий уровень с февраля 2021 года. Курс доллара на этом фоне несколько утратил силу для продолжения роста, что могло поддержать спрос на золото. До конца месяца котировки драгметалла могут еще раз подняться в район $2700/унц.".

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