S&P 500, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 5740-5810п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5740-5810 пунктов, баланс рисков умеренно негативный при повышенной волатильности, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова.

"Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в небольшом минусе. Высокую волатильность на площадках АТР продолжает поддерживать рынок Китая, показывающий снижение на 2,8%, - пишет эксперт. - Ожидаем волатильность выше средней. Баланс рисков оцениваем как умеренно негативный. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5740-5810 пунктов. Психологически важный уровень 5800 пунктов может выступить краткосрочным сопротивлением для S&P 500. Кроме того, нужно отслеживать восходящую трендовую линию, которая в сентябре ограничила рост рынка. Впрочем, шансы на продолжение позитивной динамики сохраняются, так как индикатор RSI все еще не достиг зоны перекупленности".

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