Рубль днем немного повышается в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 11 октября. Китайский юань умеренно дешевеет на Московской бирже в пятницу днем. Рубль подрастает после сильного падения ранее на неделе и перед выходными днями. Курс юаня в 15:20 мск составил 13,468 руб., что на 4,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:05 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1 рубль, до 94,83 руб./$1; контракт EURRUBF уменьшился на 1,11 рубля, до 103,6 руб./EUR1.

"Рубль в четверг ослабился, по официальным курсам ЦБ, но вечером на Московской бирже курс пары "юань-рубль" начал активно снижаться. Сегодня он находится уже у 13,46 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Спрос на валюту со стороны нерезидентов, вероятно, снижается как на фоне приближения к 12 октября (дата завершения продления лицензии OFAC на сворачивание операций с Московской биржей - ИФ), так и в связи с ужесточившимися вчера требованиями по продаже активов нерезидентов. В пятницу курс может остаться вблизи 13,45 руб./юань, но на предстоящей неделе в моменте волатильность может быть высокой", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербурга" (MOEX: BSPB).

"Биржевой курс юаня к рублю на неделе, несмотря на усиление интервенций регуляторов для поддержки российской валюты, продолжил обновлять пики с октября 2023 года, но приостановил рост у сопротивления 13,70 руб./юань. Важная краткосрочная поддержка расположена на 13,30 руб., при стабилизации ниже этой отметки юань может скорректироваться ближе к 12,85 руб., но в целом рубль сохраняет слабость, несмотря на попытки роста цен на нефть. Помочь скорректироваться выше российской валюте может ее перепроданность", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю в небольшом плюсе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:20 мск составляет $78,78 за баррель, что на 0,79% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,76%, до $75,28 за баррель.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана.

Сдерживающими факторами для нефтяного рынка являются опасения в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожидания наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает Market Watch. Внимание трейдеров направлено на Китай, поскольку ранее на этой неделе Пекин сообщил, что Минфин КНР анонсирует новые меры бюджетной политики в субботу.