"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота" из-за высокого уровня загруженности флота и неопределенности со сроками поставок самолетов в будущем, говорится в комментарии.

"Крупнейший российский авиаперевозчик опубликовал позитивные операционные результаты за сентябрь и третий квартал 2024 года, - отмечают аналитики. - Темпы роста пассажиропотока в третьем квартале ожидаемо снизились, в основном на фоне ухода эффекта низкой базы прошлого года. Международные перелеты остаются главным драйвером операционных результатов "Аэрофлота". В третьем квартале пассажиропоток на заграничных направлениях вырос более чем на 25% г/г. Генеральный директор компании недавно поделился целями авиаперевозчика по увеличению пассажиропотока до 55 млн пассажиров в 2024 году. Мы считаем цель вполне достижимой с учетом опубликованных операционных результатов. В то же время дальнейший рост показателей группы в 2025 году может быть осложнен текущим высоким уровнем загруженности кресел".

Эксперты сохраняют нейтральный взгляд на акции авиаперевозчика из-за текущего высокого уровня загруженности флота, а также неопределенности со сроками поставок российских самолетов в будущем.

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