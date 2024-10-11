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11 октября 2024 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 61 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 61 рубль за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,85%, стоп-приказ: 50 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент в 2024 году планирует увеличить объемы перевозок на 15%, достигнув показателя в 55 млн пассажиров. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным генеральный директор компании Сергей Александровский. Ранее компания опубликовала отчет за II квартал 2024 года по МСФО: впервые за долгое время "Аэрофлот" выходит в зону чистой прибыли, которая по итогам полугодия составила 42,3 млрд руб. В составе данной прибыли отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования, без учета которых скорректированная чистая прибыль составила 27,0 млрд руб., что также является значимым улучшением", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена пробила уровень сопротивления и вернулась к нему в качестве уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 50 руб. риск на портфель составит 0,67%", - указывают в "Финаме". "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, обучением работников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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