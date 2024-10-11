"Финам" понизил рейтинг акций Caterpillar до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Caterpillar с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $313,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 20,8%, сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.

"Акции эмитента достигли исторического ценового максимума в ходе ралли, инвесторы позитивно оценивают будущее добывающей промышленности, хотя текущие тенденции говорят об обратном. В сущности, весь сектор промышленности переживает непростые времена, падающий спрос при высоких ценах не играет в пользу финансовых результатов компании, а общее замедление сектора уже оказывает на них влияние. Согласно консенсусу Reuters, выручка компании за 3К24 снизится на 4,4% г/г, а чистая прибыль - на 7,7% г/г. Прогноз на весь 2024 год показывает уменьшение выручки и чистой прибыли на 3,5% г/г и 0,6% г/г соответственно. Фундаментально считаем бумаги переоцененными", - пишет эксперт инвесткомпании.

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей.

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