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11 октября 2024 года 09:11

Brent торгуется на уровне $79,18/барр.

Уолл-стрит закрылась в четверг умеренным снижением. Фондовые индексы Азии меняются в пятницу без единой динамики. Цены на нефть слабо опускаются утром пятницы.

Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Однако аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного ослабления инфляции - до 2,3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 33 тыс. - до 258 тыс. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 225 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 230 тыс. с этого уровня.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) подешевели на 1,1% по итогам торгов. Одна из крупнейших авиакомпаний США в третьем квартале увеличила чистую прибыль почти на 15%, однако дала слабый прогноз выручки на текущий период.

Канадский TD Bank потерял 5,3% рыночной стоимости на новостях о штрафах на $3 млрд в рамках мировой сделки с американскими властями, обвинившими его в неэффективности мер по предотвращению отмывания денег наркокартелями.

Цена бумаг фармацевтической Pfizer Inc. (SPB: PFE) уменьшилась на 2,8%, несмотря на позитивные результаты испытаний ее препарата от рака простаты. Два бывших топ-менеджера компании заявили, что не поддержат инвестора-активиста Starboard Value в стремлении добиться преобразований в ней.

Капитализация Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) сократилась на 1,1%. Сеть пиццерий в минувшем финквартале сократила общую чистую прибыль на 0,5%, при этом выручка не оправдала ожидания экспертов.

Котировки акций производителя полупроводниковой продукции Skyworks Solutions (SPB: SWKS) опустились на 1,3%, до $94,8 за штуку. Barclays понизил их рейтинг до "ниже рынка" с "на уровне рынка", прогнозную стоимость - до $87 со $115.

Рыночная стоимость Advanced Micro Devices (SPB: AMD) уменьшилась на 4% после того, как компания представила новые графические чипы MI325X для ориентированных на ИИ дата-центров. Barron''s пишет, что они наверняка будут сильно уступать Blackwell от Nvidia Corp. (SPB: NVDA), бумаги которой подорожали на 1,6%.

Кроме того, слабый спрос на персональные компьютеры неблагоприятен для AMD и конкурирующей Intel Corp. (SPB: INTC), отметил аналитик Citi Кристофер Дейнли. Intel потеряла 1% капитализации.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,14% и составил 42454,12 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,21% - до 5780,05 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,05% и составил 18282,05 пункта.

Фондовые индексы Азии в пятницу меняются без единой динамики, при этом биржи Гонконга закрыты из-за праздника.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК увеличилось на 0,6% - до самой высокой отметки за две недели.

Лидером подъема выступают акции Fast Retailing, цена которых поднялась на 5,8% - до рекорда. Крупнейший розничный продавец одежды в Азии в 2024 фингоду, который завершился 31 августа, получил рекордные финансовые показатели и ожидает их дальнейшего роста в текущем периоде.

Дорожают бумаги таких технологических компаний, как Advantest (+2,9%), Renesas Electronics (+0,6%), Tokyo Electron (+0,7%).

Между тем цена акций Seven & I Holdings снизилась более чем на 1%. Ритейлер в первом финполугодии (закончилось 31 августа) снизил чистую прибыль на 35%, при этом результат оказался хуже ожиданий аналитиков.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК уменьшился на 1,8%.

Существенное снижение котировок показывают акции производителя аккумуляторов Contemporary Amperex (-5,7%), разработчика систем безопасности для жилья Shenzhen Infogem Technologies (-5,6%) и биотехнологической Wuxi Apptec (-6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК снизился на 0,1%.

Банк Кореи в пятницу снизил базовую ставку до 3,25% с максимальных за 16 лет 3,5% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков. Уменьшение ставки стало первым с мая 2020 года.

Котировки акций банков KB Financial и Shinhan Financial выросли на 1,3% и 0,9% соответственно.

Стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics поднялась на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Между тем цена бумаг сталелитейной Posco снизилась на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,1% и 0,2% соответственно.

Кроме того, снизились котировки акций банков, в том числе Commonwealth Bank (-0,4%) и Westpac Banking (-0,1%).

При этом подорожали бумаги нефтепроизводителей Woodside Energy и Santos - на 0,5% и 0,6% соответственно.

Нефть слабо дешевеет в пятницу, корректируясь после существенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $79,18 за баррель, что на $0,22 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,82 (3,7%), до $79,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,16 (0,21%), до $75,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,61 (3,6%), до $75,85 за баррель.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана.

"Конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему заставляет трейдеров гадать, насколько сильным будет потенциальный шок для поставок нефти на мировой рынок", - отмечает аналитик IG Asia Йип Джун Ронг.

Этот фактор обеспечивает поддержку нефтяному рынку, однако, поскольку ответные меры Израиля затягиваются, терпение трейдеров истощается, и рынок может потерять часть премии за риск, полагает эксперт.

Подъем цен на нефть ограничивается сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожиданиями наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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