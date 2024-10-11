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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятна высокая волатильность рубля на предстоящей неделе - банк "Санкт-Петербург"
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11 октября 2024 года 11:37

Вероятна высокая волатильность рубля на предстоящей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может остаться вблизи уровня в 13,45 руб. за юань на торгах в пятницу, при этом на предстоящей неделе в моменте волатильность может быть высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты указывают в комментарии, что на динамику нефтяных цен в пятницу повлияют традиционные недельные данные по числу буровых установок в США. В целом же текущую неделю котировки нефти марки Brent могут закончить вблизи $78,5 за баррель, полагают они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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