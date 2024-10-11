Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Однако аналитики в среднем ожидали более значительного ослабления инфляции - до 2,3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 33 тыс. - до 258 тыс. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 225 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 230 тыс. с этого уровня.

Фондовые индексы Азии в пятницу меняются без единой динамики, при этом биржи Гонконга закрыты из-за праздника. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,57% - до самой высокой отметки за две недели. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:45 МСК снизился на 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 МСК уменьшился на 0,1%. Банк Кореи в пятницу снизил базовую ставку до 3,25% с максимальных за 16 лет 3,5% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков. Уменьшение ставки стало первым с мая 2020 года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

В свою очередь нефть умеренно дешевеет в пятницу, корректируясь после существенного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $78,88 за баррель, что на 0,65% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 3,7%, до $79,4 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,58%, до $75,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 3,6%, до $75,85 за баррель.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана. При этом подъем цен на нефть ограничивается сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожиданиями наращивания добычи странами ОПЕК+.

"Конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему заставляет трейдеров гадать, насколько сильным будет потенциальный шок для поставок нефти на мировой рынок", - отмечает аналитик IG Asia Йип Джун Ронг. Этот фактор обеспечивает поддержку нефтяному рынку, однако, поскольку ответные меры Израиля затягиваются, терпение трейдеров истощается, и рынок может потерять часть премии за риск, полагает эксперт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 октября выросла в 2,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 54,696 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,439 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,02% и составил 103,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 922,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-02" (+0,78%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,7%) и "ГТЛК-001Р-10" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,89%), "Атомэнергопром-001P-02" (-0,73%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) 11 октября начнет размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001P-07. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (MOEX: MTSS) 14 октября начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-27 сроком обращения 1,5 года. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 19,65% годовых. Купоны квартальные. Объем выпуска пока не раскрывается.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) установила величину спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 1,5 года объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 1,14% годовых. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Компания 8 октября провела сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций. Техразмещение состоится 14 октября. Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста N8. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в октябре 2021 года.

АО "Эталон-Финанс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 3-летним облигациям серии 002P-02 объемом от 5 млрд рублей на уровне 300 базисных пунктов. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевая ставка Банка России + спред. Компания 10 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 15 октября. Принять участие в размещении могут только квалифицированные инвесторы.

"Центр развития стоматологии "Садко" 16 октября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Размещение продлится полгода. Ставки 1-16 квартальных купонов установлены на уровне 23,5% годовых. Предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться в даты окончания купонных периодов, начиная с 9-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купона. Заем будет размещен в рамках программы облигаций "Центра развития стоматологии "Садко" серии 001Р объемом 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по облигациям серии БО-002P-07 сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 130 базисных пунктов. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания 10 октября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 17 октября. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-32R на уровне 19,64% годовых. Пятилетний выпуск объемом 45 млрд рублей был размещен в июле 2024 года. Купоны по займу ежемесячные и переменные. Спред к среднему значению RUONIA установлен в размере 1,25% годовых.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 39-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 10,05% годовых. Выпуски 37-й и 38-й серий объемом 20 млрд рублей каждый были размещены в мае 2015 года. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установило ставку 17-20 купонов облигаций серии БО-09 на уровне 0,01% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в октябре 2016 года по ставке 9,3% годовых.

ООО "Вита лайн" установило ставку 17-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 9,75% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2020 года по ставке 9,75% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Группа компаний "Солтон" установило ставку 7-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей на уровне 22% годовых. Компания проводит размещение выпуска с 17 апреля и завершит его 14 октября. На данный момент размещены облигации на 63,7 млн рублей. Ставки 1-3-го купонов установлены на уровне 20% годовых. Ставки 4-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 3%. Купоны ежемесячные. В апреле был погашен дебютный выпуск облигаций агрохолдинга "Солтон" объемом 60 млн рублей, других выпусков компании в обращении нет.

АО "Авангард-агро" 28 октября проведет собрание владельцев облигаций серии БО-001P-01 и рассмотрит вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска бондов, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставки 29-32-го купонов установлены на уровне 0,1% годовых.

АО "Росгеология" допустило дефолт по выплате номинальной стоимости облигаций 1-й серии на сумму 6 млрд рублей. Компания еще в сентябре сообщала, что не имеет денежных средств для выплат по облигациям. Отмечалось, что "Росгеология" ищет источники для погашения бондов, в том числе за счет средств господдержки, а также планирует начать переговоры с держателями бумаг о продлении срока погашения. Глава Минприроды Александр Козлов 8 октября заявил, что правительство РФ в ближайшие недели решит вопрос с финансовой поддержкой "Росгеологии". Трехлетний классический выпуск 1-й серии объемом 6 млрд рублей компания должна была погасить 26 сентября. В настоящее время в обращении остается выпуск биржевых бондов на 6 млрд рублей с погашением в ноябре 2026 года и переменными купонами (с привязкой к ключевой ставке ЦБ).