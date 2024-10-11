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Главная / Мнения аналитиков / SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ТКС Холдинга
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11 октября 2024 года 09:14
SberCIB сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ТКС Холдинга
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "ТКС Холдинг" с прогнозной стоимостью на уровне 4000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка Совет директоров компании рекомендовал заплатить за 9М24 92,5 рубля на акцию с дивдоходностью 3,5%. Дивиденды могут одобрить на внеочередном общем собрании акционеров уже 14 ноября. Последний день для покупки бумаг с выплатой - 22 ноября. "В текущем году эмитент обновил дивидендную политику. Теперь он будет распределять в год не более 30% от чистой прибыли по МСФО и платить дивиденды каждый квартал. Считаем эту новость умеренно позитивной для котировок акций. Но, по нашему мнению, дивиденды - не главная причина инвестиционной привлекательности холдинга", - указывают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТКС/ХОЛДИНГ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.11 октября 2024 года 09:35
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.11 октября 2024 года 09:11
Уолл-стрит закрылась в четверг умеренным снижением. Фондовые индексы Азии меняются в пятницу без единой динамики. Цены на нефть слабо опускаются утром пятницы. читать дальше
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