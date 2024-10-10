Рубль вечером развернулся вверх и заметно укрепился в паре с юанем по итогам торгов в рамках коррекции после падения в предыдущие дни

Москва. 10 октября. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль вырос в рамках коррекции после сильного падения в предыдущие дни и на фоне активно дорожающей нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,5105 руб., что на 16,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 11 октября на 29,11 копейки, до 97,2394 руб./$1, и поднял курс евро на 8,99 копейки, до 106,5074 руб./EUR1.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик ПСБ Денис Попов, в четверг на валютном рынке большую часть дня наблюдалась определенная стабилизация: биржевой курс юаня находился преимущественно около 13,7 руб., в то время как во внебиржевом сегменте стоимость доллара находилась в районе 97-98 руб., а юаня - 13,7-13,8 руб.

"Полагаю, импульс к ослаблению рубля постепенно угасает под влиянием возросших продаж юаней Банком России и постепенной активизации экспортеров после завершения выходных в Китае. Однако рыночное равновесие не выглядит устойчивым в преддверии вступления в полную силу санкций на Московскую биржу 12 октября. Есть шанс, что дедлайн будет сдвинут вправо, но готовиться надо к смещению торговли валютой во внебиржевой сегмент. При этом основной фактор устойчивого ослабления рубля в последние месяцы - это сужение предложения иностранной валюты от экспортеров на фоне сокращения нормы обязательной продажи экспортной выручки (до 40% с июля), а также нарастающих сложностей с трансграничными транзакциями из-за вторичных санкций. Следствием последнего фактора является расширение использования рубля во внешнеторговых расчетах, что также ограничивает емкость внутреннего валютного рынка и сужает устойчивость курса. Пока таргет на конец октября не меняем - по курсу ждем 13,5-14 руб./юань и 95-98 руб./доллар", - сказал Попов.

Реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в сентябре 2024 года снизился на 1,7% относительно августа, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Этот показатель сейчас находится чуть ниже своего медианного значения последних лет (-2% к медиане с января 2015 года по сентябрь 2024 года), отмечает Банк России.

Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в августе 2024 года снизился на 1,7% по отношению к июлю. В январе-августе 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 7,9%.

Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14% после 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен в РФ к 7 октября составил 5,87%.

Из недельных данных за 7 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 7 октября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,60% с 8,70% на 30 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,52% с 8,57% на 30 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Точную оценку годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 11 октября в докладе о месячной инфляции в сентябре.

Cовет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%. Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранения), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - говорилось в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2024 году составляет 7,5% (вырос с 7,1% на начало сентября). При этом консенсус-прогноз на 2025 год вырос до 5,4% (с 4,8% по опросу в начале сентября), что значительно превышает как прогноз Минэкономразвития (4,5%), так и прогноз ЦБ (4,0-4,5%).

ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 20-21% на октябрьском заседании, полагает старший портфельный управляющий УК" Первая" Яков Яковлев.

"Ключевая ставка за последние 12 месяцев выросла с 13% до 19%, а к концу года рискует превысить 20%, - пишет эксперт в комментарии. - Жесткая риторика регулятора сохраняется, а превышение прошлого годового прогноза по инфляции в 6,5- 7% произойдет с высокой долей вероятности. На опорном заседании Банка России 25 октября, скорее всего, изменят прогноз по инфляции вверх. После 13 сентября ЦБ, в том числе через своих представителей, неоднократно указывал о необходимости сохранения жестких ДКУ и отдельно выделял все еще высокие темпы роста кредитования, а также новые параметры бюджета, которые регулятор ранее не учитывал".

Косвенно о росте ставки выше базовых 20%, по мнению Яковлева, могут говорить увеличение доходности вкладов (18,71% в топ-10 банках до 1 года) в сентябре. Согласно последним данным по недельной инфляции, показатель вырос до 0,14% по сравнению с 0,19% неделей ранее. Годовой показатель замедлился с 8,7% до 8,6%, а с начала года инфляция составляет 5,87%. Учитывая текущие темпы роста, инфляция в 2024 году может сложиться в диапазоне 7,5- 8%, полагает эксперт.

"На заседании Банка России 25 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки до 20-21%, - прогнозирует аналитик. - В декабре возможно повышение ключевой ставки до 22%, затем ожидается ее сохранение на этом уровне до 2 кв. 2025 года. Снижение ключевой ставки, по нашим оценкам, будет происходить постепенно. К концу 2025 года ключевая ставка может достигнуть 16% при соблюдении параметров проекта бюджета".

Цены на нефть эталонных марок ушли дальше вглубь позитивной территории вечером в четверг, инвесторы оценивают геополитические риски, перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и следят за ураганом "Милтон".

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск повысились на 3,04%, до $78,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 3,07%, до $75,49 за баррель.

Израильский министр экономики Нир Баркат выступил за удар по Ирану, в том числе по его ядерному потенциалу. "Мы должны атаковать Иран", - заявил министр в интервью "Франс 24", добавив, что эти действия включают в себя удар по ядерному потенциалу Тегерана. Трейдеры опасаются, что конфликт также может сказаться на иранской нефтяной промышленности.

Между тем ураган "Милтон" постепенно "удаляется от восточного побережья Флориды", сообщает Национальная метеорологическая служба США. Ожидается, что позднее в четверг ураган пройдет к северу от Багамских островов.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает усиление ожиданий снижения ставок ФРС на следующем заседании. После публикации данных об инфляции в Соединенных Штатах участники рынков оценивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ в ноябре в 87% против 80,3% накануне.

Отчет Минтруда в четверг показал, что потребительские цены (индекс CPI) в стране в сентябре увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы роста снизились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Ослабление инфляции было отмечено по итогам шестого месяца подряд. Однако аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного замедления инфляции - до 2,3%.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 октября упала на 23 базисных пункта, до 18,56% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась на 2 базисных пункта - до 18,53% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 18,02% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 17,44% годовых.