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10 октября 2024 года 19:35

Рынок акций РФ в четверг превысил 2760п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля

Москва. 10 октября. Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос на фоне улучшения сырьевой конъюнктуры (подросли металлы, фьючерс на нефть Brent поднялся к $78,8 за баррель) из-за опасений удара Израиля по Ирану, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2760 пунктов, лидерами роста выступили акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2%); замедлили подъем бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%) после разъяснения менеджментом сути распоряжения президента РФ по управлению бумагами банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2761,54 пункта (+0,5%), индекс РТС - 894,64 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 октября, составил 97,2394 руб. (+29,11 копейки).

Акции ВТБ на старте торгов в четверг поднимались на 5%, но затем скорректировались.

ВТБ в рамках нового распоряжения президента РФ не планирует выкупать акции у "недружественных" нерезидентов, разрешение главы государства потребовалось для проведения реорганизации банка, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Намерений таких нет. Любой выкуп акций, у "недружественных" лиц даже - это уменьшение нашего капитала. Поэтому у нас нет таких намерений производить какой-то buyback, выкуп, какие-то операции, кроме реорганизационных, по нашим акциям", - заявил Пьянов.

Разрешение президента потребовалось ВТБ для юридического обеспечения запланированных на ближайшие годы реорганизаций самого банка и его дочерних обществ, пояснил он.

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +1,7% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

Как отмечает эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ в четверг умеренно подрос на фоне подорожавшей нефти - Brent снова нацелилась на рубеж $80 за баррель. Вышедшие накануне вечером данные Росстата по инфляции показали снижение цен в недельном и годовом выражении, что несколько уменьшило вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 октября.

Тем временем, вышедшие в США протоколы последнего заседания ФРС подтвердили готовность регулятора к новым этапам снижения ключевой ставки. Между тем, базовый индекс потребительских цен в США в сентябре ускорил темпы роста после существенного замедления последних месяцев (годовые темпы ускорились до 3,3%, что выше ожидаемых 3,2%), отмечает эксперт.

В пятницу в США стартует сезон квартальной отчетности, финрезультаты представят крупнейшие банки. Из статистики дня интерес представляет американский индекс цен производителей (PPI) за сентябрь, а также данные Росстата по темпам роста потребительских цен в сентябре. "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за сентябрь, последний день с дивидендами будут торговаться акции "Газпром нефти", а через дивидендный "гэп" пройдут бумаги Novabev Group (MOEX: BELU), "НОВАТЭКа" и "Селигдара" (MOEX: SELG). В пятницу покупатели российский акций могут проявлять сдержанность, прогноз по индексу Мосбиржи на 11 октября - 2725-2825 пунктов, полагает Шепелев.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Якова Яковлева, индекс МосБиржи в четверг сохранил позитивную тенденцию и закрепился на 2760 пунктах. Восстановление цен на нефть в совокупности с позитивными данными по инфляции в РФ поддержало котировки акций большинства компаний. При этом неопределенность относительно решения ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании 25 октября сохраняется.

В нефтяном секторе лучше остальных выглядели бумаги "Татнефти", в которых на текущей неделе прошла дивидендная отсечка, а также "префы" "Сургутнефтегаза", где дополнительным драйвером является ослабление рубля и увеличение валютной "кубышки". Акции ВТБ растеряли часть вечернего роста среды, после того как топ-менеджмент объяснил, что новое распоряжение президента РФ потребовалось для реорганизации и банк не планирует buyback у нерезидентов. Днем ранее СМИ интерпретировали распоряжение как разрешение ВТБ исключать доли нерезидентов из капитала, что привело к росту котировок, отметил эксперт.

Ключевое влияние на нефтяные цены продолжают оказывать новостной поток и геополитика, где на повестке находится обострение на Ближнем Востоке и эскалация конфликта между Ираном и Израилем. В IV квартале фундаментальные факторы могут поддержать цены Brent в диапазоне $75-85 за баррель с возможностью превышения верхней границы, если эскалация обстановки на Ближнем Востоке затронет нефтедобывающую инфраструктуру или транспортные пути, полагает Яковлев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг находится в сдержанном "плюсе", пытаясь вместе с ценами на нефть отступить от краткосрочных поддержек.

Акции ВТБ негативно отреагировали на новости об отсутствии планов проведения обратного выкупа бумаг у недружественных нерезидентов после того, как президент РФ Владимир Путин разрешил банку проводить сделки со своими акциями, принадлежащими нерезидентам. Распоряжение Путина, по словам первого зампреда правления ВТБ Пьянова, связано с планируемой в 2024-2026 годах реорганизацией банка и его дочерних компаний, отметила аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI уверенно отступили от краткосрочных поддержек $74,5 и $71,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, в связи с чем цены вполне могут развить рост в случае разгара конфликта, полагает Кожухова.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдалось затишье. Инвесторы оценивают статданные по инфляции в США, которые традиционно могут оказать значительное влияние на настроения рынков. Индекс МосБиржи отыграл поддержку 2760 пунктов, но в целом рынок выглядит слабо, оставаясь в условиях рисков более жесткой монетарной политики ЦБ РФ в ближайшие месяцы, заключила представитель "Велес Капитала".

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, в Европе инвесторы начинают готовиться к заседанию ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе. Глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сообщил, что очередное снижение ставок "очень вероятно" и что оно "не будет последним". Последние данные статистики показывают, что инфляция в еврозоне замедляется быстрее прогнозов, а экономический рост не оправдывает ожиданий.

Негативный фон для рынков создает правительство Германии, сообщившее об ухудшении прогноза для экономики страны на 2024 год: власти теперь ожидают снижения ВВП ФРГ на 0,2%, хотя еще в апреле прогнозировался рост на 0,3%. Но уже в 2025 году правительство ФРГ ожидает роста экономики на 1,1%, а в 2026 году - на 1,6%, отметил аналитик.

Российские фондовые индексы с утра подросли на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и роста цен на нефть. "Индекс МосБиржи движется ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), находящейся в районе 2790 пунктов. Если у бенчмарка не получится ее преодолеть, считаем возможным падение до уровня 2728 пунктов, где он может найти поддержку", - полагает Керимханов.

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций на новостях из Китая (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng вырос на 3%), но "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,4%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,2%).

Накануне Пекин сообщил, что Минфин КНР объявит новые меры бюджетной политики в субботу. Эксперты Morgan Stanley (SPB: MS) и HSBC полагают, что ведомство может анонсировать пакет мер поддержки экономики объемом 2 трлн юаней ($282,7 млрд), аналитики Citigroup ожидают стимулов на 3 трлн юаней, пишет Trading Economics.

Трейдеры ждали объявления мер поддержки экономики от Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) ранее на этой неделе, однако масштабных стимулов тогда анонсировано не было.

В четверг Народный банк Китая (НБК) запустил программу Securities, Funds and Insurance Companies Swap Facility (SFISF) для поддержки рынка акций. Начальный объем SFISF составляет 500 млрд юаней, однако в дальнейшем он может быть увеличен, заявили в НБК. Программа обеспечит финкомпаниям доступ к высоколиквидным активам под залог имеющихся у них облигаций, ETF и акций, входящих в состав фондового индекса CSI 300.

Тем временем розничные продажи в Германии в августе увеличились на 2,1% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Destatis опубликовал статистику по розничным продажам впервые после приостановки в конце июня из-за технических проблем, связанных с преобразованием статистических данных для их приведения в соответствие с новыми требованиями Европейского союза. В помесячном исчислении розничные продажи в августе повысились на 1,6%.

В США потребительские цены (индекс CPI) в сентябре увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Однако аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного ослабления инфляции - до 2,3%.

На нефтяном рынке вечером в четверг рост цен ускорился на опасениях удара Израиля по Ирану, инвесторы также оценивают перспективы снижения процентных ставок Федрезервом США и следят за ураганом "Милтон".

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $78,79 за баррель (+2,9% и -0,8% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $75,33 за баррель (+2,9% и -0,5% в среду).

Израильский министр экономики Нир Баркат выступил за удар по Ирану, в том числе по его ядерному потенциалу. "Мы должны атаковать Иран", - заявил министр в интервью "Франс 24", добавив, что эти действия включают в себя удар по ядерному потенциалу Тегерана. Трейдеры опасаются, что конфликт также может сказаться на иранской нефтяной промышленности.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "атака на Иран будет смертоносной, точной и, прежде всего, неожиданной. Они не поймут, что произошло и как это произошло. Они увидят результаты".

Между тем ураган "Милтон" постепенно "удаляется от восточного побережья Флориды", сообщает Национальная метеорологическая служба США. Ожидается, что позднее в четверг ураган пройдет к северу от Багамских островов.

По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, ущерб от урагана оказался серьезным, хотя и не катастрофическим.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает усиление ожиданий снижения ставок ФРС на следующем заседании. После публикации данных об инфляции в США участники рынков оценивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ в ноябре в 87% против 80,3% накануне.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+21,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+8,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+6,3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+4,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+4,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4%).

Подешевели акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,9%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-2,2%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,55 млрд рублей (из них 7,8 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,17 млрд рублей на бумаги ВТБ и 4,43 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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