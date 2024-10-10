Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 10 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 4 базисных пункта - до 70,6% от номинала (их доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 8,84% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 1 базисный пункт - до 74,07% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 8,16% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2,5 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 8 базисных пунктов - до 28,46% от номинала (доходность опустилась на 1,5 базисного пункта и составила 18,66% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 71,44% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов и составила 27,37% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,4% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, до 13,92% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 3 базисных пункта - до 67,61% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 20,04% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году осталась на уровне предыдущего дня - 66,64% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренное снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Однако аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного ослабления инфляции - до 2,3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 33 тыс. - до 258 тыс. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 225 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 230 тыс. с этого уровня.